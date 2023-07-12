Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты хотят усилить ответственность за мошенничество в условиях военного положения

Предлагается лишать свободы за мошенничество, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему во время действия военного положения на срок до 5 лет (сейчас максимум 3 года).

ВККС ищет экспертов для оценки коррупционных рисков в своей работе

Высшая квалифкомиссия судей обратилась к желающим, чтобы они приобщились к оценке коррупционных рисков в ее деятельности.

Украина обязуется продолжить судебную реформу: стал известен текст декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали документ о гарантиях безопасности для Украины, предусматривающих обязательства Украины продолжить судебную реформу и борьбу с коррупцией.

Апелляционная палата ВАКС не изменила размер залога для подозреваемого в получении взятки главы Тернопольского облсовета Михаила Головко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционные жалобы обвинения и защиты, оставив в силе решение ВАКС о мере пресечения для бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Кабмин запретил аптеками указывать в рекламе цены и сравнивать себя с конкурентами

Согласно документу на вывесках и рекламах, аптекам запрещено указывать уровень цен или другой признак стоимости, который может повлиять на намерения потребителя приобрести товар.

  1. В Украине

В Ровенской области шестеро военных подорвались на мине: есть погибшие

20:35, 12 июля 2023
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту детонации взрывного устройства.
В Ровенской области шестеро военных подорвались на мине: есть погибшие
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

У Рівненській області шестеро військових підірвались на міні. Двоє загинули, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі Українській правді.

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вибуху боєприпасу на Рівненщині через який загинуло двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, 10 липня 2023 року близько 18:30 під час проведення мінування підступів до об'єкта здетонувала одна із мін.

За попередніми даними слідства, заходи проводились на безпечній відстані та не становили небезпеку для об'єкта або будь-якого населеного пункту поблизу нього.

Наразі слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту та проводять невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення - порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області