На Рівненщині шестеро військових підірвалися на міні: є загиблі

Працівники ДБР почали досудове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою.

У Рівненській області шестеро військових підірвались на міні. Двоє загинули, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі Українській правді.

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом вибуху боєприпасу на Рівненщині через який загинуло двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 10 липня 2023 року близько 18:30 під час проведення мінування підступів до об'єкта здетонувала одна із мін.

За попередніми даними слідства, заходи проводились на безпечній відстані та не становили небезпеку для об'єкта або будь-якого населеного пункту поблизу нього.

Наразі слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту та проводять невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення - порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб.

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