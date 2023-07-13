Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на вино на 62%, а на сидр – до 71%

Як зауважує у пояснювальній записці міністр економіки Юлія Свириденко, збільшення цін на алкогольні напої дозволить зменшити кількість смертей від алкоголю.

Верховна Рада схвалила за основу проект про зупинення строків позовної давності та зміну порядку відкриття спадщини

Автори пропонують визначити у перехідних положеннях до Цивільного кодексу, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності, встановлені ЦК, зупиняються на строк дії такого стану.

Верховна Рада внесла зміни до ЦК та Сімейного кодексу щодо захисту речових прав на нерухомість, що належать дітям та підопічним особам

Закон спрямовано на посилення захисту прав та інтересів дітей та підопічних при вчиненні батьками (усиновлювачами) або опікунами від їх імені або в їх інтересах правочинів.

В Раді залишилося 404 депутати

Депутати достроково припинили повноваження нардепки, обраної від забороненої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової. Таким чином, у Раді IX скликання тепер 404 депутати.

Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою

Голова антикорупційного Комітету Верховної Ради Анастасія Радіна підкреслила, що для відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів не потрібен дозвіл Кабміну.

  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд розглянув справу щодо демонтажу прибудови веранди до ресторану, що знаходиться у межах історичного ареалу Львова

08:49, 13 липня 2023
Ресторанна сфера і захист історичного ареалу Львова, - позиція Верховного Суду.
Верховний Суд розглянув справу щодо демонтажу прибудови веранди до ресторану, що знаходиться у межах історичного ареалу Львова
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховний Суд розглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом Товариства до Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради про визнання протиправним та скасування припису, яким позивача зобов’язано вжити заходи із приведення тераси будівлі до попереднього стану та у відповідність до вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Товариство в обґрунтування позовних вимог стверджувало, зокрема, що будівля, на якій проведено реконструкцію, не перебуває в межах історичного ареалу м. Львова, оскільки такий не затверджений у порядку, встановленому Законом України «Про охорону культурної спадщини».

Суди першої та апеляційної інстанцій адміністративний позов задовольнили, оскільки погодилися з доводами позивача про те, що Управлінням не надано належних доказів того, що спірна будівля знаходиться в межах історичного ареалу міста Львова або належить до пам`яток культурної спадщини державного чи місцевого значення, має культурну чи містобудівну цінність.

Проте Верховний Суд не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій, частково задовольнив касаційну скаргу Управління, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та направив справу на новий розгляд до Львівського окружного адміністративного суду.

Суд виходив з того, що згідно з правовими нормами національного законодавства, зокрема статей 11, 54 та 66 Конституції України, Закону України «Про охорону культурної спадщини», а також положень міжнародних договорів, ратифікованих Україною (зокрема, Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства, ратифіковану Законом України «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства» від 19 вересня 2013 року № 581-VII; Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, ратифікованої Указом Президії Верховної Ради № 6673-XI (6673-11) від 4 жовтня 1988 року), культурна спадщина перебуває під охороною закону, а держава забезпечує збереження об`єктів, що становлять культурну цінність, до яких відносяться й території, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність, зокрема, історичні ареали населених місць.

Суд наголосив, що збереження об`єктів культурної спадщини, їх охорона, яка полягає, в тому числі, у запобіганні їхньому руйнуванню або заподіянню шкоди, зокрема, у результаті здійснення несанкціонованої господарської діяльності, забезпеченні захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, є одним із пріоритетних та головних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У цій справі Суд також врахував, що за висновками Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у м. Львів розміщено найбільше пам`яток історії та архітектури в Україні, що пояснюється давнім освоєнням цієї території, порівняно високим економічним розвитком та значною густотою населення. Місто Львів розташоване на перехресті важливих торговельних шляхів з півночі на південь і з заходу на схід. У Львові збереглися визначні пам`ятки, починаючи від ХII ст. Особливо цінними є архітектурні ансамблі, зокрема, площі Ринок (XV-XIX ст.).

Крім того, з рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 9 грудня 2005 року № 1311 «Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова» та додатку № 1 (графічні матеріали) до нього (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) вбачається, що пішохідні середньовічні квартали між проспектом Свободи і вулицею Підвальною, які розташовані навколо площі Ринок, включені до охоронної зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Разом з тим, у справі, що розглядається, предметом доказування є наявність факту розміщення позивачем на терасі другого поверху будівлі огороджуючих та світлопрозорих конструкцій без належного погодження проектної документації з органом, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Верховний Суд дійшов висновку, що на підтвердження відсутності відповідної тераси суди попередніх інстанцій прийняли до уваги один доказ, а саме - технічний паспорт на вказане нежитлове приміщення, проте не мотивували підстав відхилення інших наявних у справі доказів, а саме - акта технічного стану об`єкта культурної спадщини (додаток до охоронного договору) та технічного паспорту на будівлю за адресою: пр. Свободи, 12 у м. Львові, які подані відповідачем.

На цій підставі Суд дійшов висновку, що важливі обставини та аргументи у цій справі були встановлені судами попередніх інстанцій на підставі неповного дослідження наявних у справі доказів, без надання їм належної правової оцінки, а також наведення мотивів прийняття одних доказів та відхилення інших, а тому судові рішення у цій справі не можуть вважатися такими, що відповідають вимогам статей 242, 246 КАС України.

Суд звернув увагу, що мотивування судового рішення - це діяльність судді (суду), спрямована на пошук юридично значущих аргументів для обґрунтування висновків судового рішення, яка здійснюється шляхом встановлення обставин справи на підставі поданих сторонами або зібраних судом у порядку, встановленому процесуальним законом, за власною ініціативою належних, допустимих, достатніх і достовірних доказів з надання їм правової оцінки та формулювання на цій підставі правових позицій за результатами розгляду справи або вирішення судом інших процесуальних питань.

Постанова Верховного Суду від 23 травня 2023 року у справі №380/9773/21 (адміністративне провадження № К/990/9782/23).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Микола Мельник
    Микола Мельник
    суддя Конституційного Суду України в 2014-2019 рр.
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду