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ВККС начинает процедуру командирования судей – известны первые судьи

18:06, 18 июля 2023
Вопросы командирования судей, а также досрочного прекращения командировок, будут рассмотрены в августе.
ВККС начинает процедуру командирования судей – известны первые судьи
Источник фото: SUD.UA
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Высшая квалификационная комиссия судей 2 августа 2023 года проведет первое в своем новом составе заседание по рассмотрению вопросов командирования или окончания командирования судей.

Так, будет рассмотрен вопрос о командировании указанных судей в другой суд с их согласия:

1) до Ананьївського районного суду Одеської області:

Шевченко Лілії Володимирівни, судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

2) до Валківського районного суду Харківської області:

Журавель Олени Олександрівни, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області;

Кочнєва Олега Володимировича, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області;

Левченка Андрія Миколайовича, судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;

Шаньшини Марини Валеріївни, судді Краснолиманського міського суду Донецької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

3) до Дергачівського районного суду Харківської області:

Коваленко Наталії Вікторівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Левченка Андрія Миколайовича, судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;

Рикова Миколи Івановича, судді Великобурлуцького районного суду Харківської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв;

4) до Київського районного суду міста Полтави:

Вергун Наталії Володимирівни, судді Шишацького районного суду Полтавської області;

Варибруса Вадима Анатолійовича, судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

5) до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області:

Щерби Надії Леонідівни, судді Піщанського районного суду Вінницької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв.

Также, 2 августа Комиссия рассмотрит вопрос о досрочном окончании командирования следующих судей:

1) судді Балаклійського районного суду Харківської області Тімонової Валентини Миколаївни, відрядженої до Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв;

2) судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області Каневського Вячеслава Олександровича, відрядженого до Миронівського районного суду Київської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв;

3) суддів Херсонського міського суду Херсонської області, відряджених до інших судів:

Валігурської Людмили Василівни – до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;

Гаврилова Дімітрія Вікторовича – до Погребищенського районного суду Вінницької області;

Зубова Олександра Сергійовича – до Татарбунарського районного суду Одеської області;

Корецького Дмитра Борисовича – до Арцизького районного суду Одеської області;

Корольчук Наталії Василівни – до Самбірського міськрайонного суду Львівської області;

Кузьміної Оксани Іванівни – до Суворовського районного суду міста Одеси;

Радченко Галини Анатоліївни – до Васильківського міськрайонного суду Київської області;

Рєпіна Костянтина Костянтиновича – до Козівського районного суду Тернопільської області;

Рябцевої Марії Сергіївни – до Приморського районного суду міста Одеси;

Рядчої Тетяни Іванівни – до Малиновського районного суду міста Одеси;

Шестакової Яни Вікторівни – до Приморського районного суду міста Одеси.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв.

Напомним, что до возобновления работы полномочного состава ВККС, вопросы временного командирования судей рассматривались председателем Верховного Суда с привлечением Высшего совета правосудия и ГСА.

Автор: Вячеслав Хрипун

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