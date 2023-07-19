Украина получила 1,25 миллиарда долларов на устойчивое государственное управление

Кабмин одобрил привлечение гранта в 1,25 млрд долларов для поддержки устойчивого государственного управления.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров одобрил привлечение гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в размере до 1,25 млрд долларов США как дополнительного финансирования для пятого дополнительного финансирования Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» .

Соответствующее распоряжение №629-р Правительство приняло 14 июля.

Напомним, в ноябре 2022 года Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд дол. США.

Указанные грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как третьего дополнительного финансирования в рамках Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Среди бенефициаров этих средств – 10 млн. пенсионеров, 500 тыс. работников образования, 145 тыс. госслужащих, 56 тыс. работников службы по чрезвычайным ситуациям, а также более 3 млн. получателей социальной помощи и ВПЛ.

По состоянию на 29 июня 2023 года Всемирный банк мобилизовал более 37,5 млрд. долларов США экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров, чтобы помочь смягчить масштабные человеческие и экономические последствия войны.

Наибольшая часть экстренного финансирования для Украины почти 20 миллиардов долларов США поступила через Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).

Автор: Наталя Мамченко

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