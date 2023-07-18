У НАБУ підготували пропозиції змін у постанову Кабміну щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану

НАБУ поінформувало про ризики КМУ листом та надало відповідні рекомендації.

Порядок закупівель під час воєнного стану потребує критичних змін. На цьому наголосили у НАБУ.

«Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів — це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку Уряду», - зазначають у НАБУ.

Йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану, пропозиції змін до якої підготувало НАБУ.

Цей крок націлений на усунення цілої низки ризиків, серед яких:

безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмету закупівель;

наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;

відсутність відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;

відсутність відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;

відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;

попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.

НАБУ поінформувало про ризики КМУ листом та надало відповідні рекомендації.

Згідно з ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути вказані рекомендації.

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