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Володимир Зеленський підписав закон про обов’язок реєстрації електронних кабінетів для участі в судових процесах

18:38, 18 липня 2023
Державні органи, адвокати, нотаріуси і юрособи повинні зареєструвати електронні кабінети для участі у судових процесах, - Володимир Зеленський підписав закон.
Володимир Зеленський підписав закон про обов’язок реєстрації електронних кабінетів для участі в судових процесах
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Президенту Володимир Зеленський підписав закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах. Нагадаємо, відповідний законопроект 7574-д  Верховна Рада ухвалила 29 червня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», першими зміни відчують учасники господарських процесів, адже закон вводиться в дію спочатку в частині внесення змін до Господарського процесуального кодексу – через 90 днів після його опублікування.

Вже згодом, за 7 місяців – вводиться обов’язок реєстрації електронних кабінетів в цивільному та адміністративному процесах. Отже, у державних органів, які зазвичай є відповідачами у процесах за КАСУ, ще є достатньо часу, аби розібратися у тому, як користуватися Електронним судом.

В свою чергу, закон дає три місяці Вищій раді правосуддя, ДСА та Верховному Суду, аби ті привели свої нормативні документи у відповідність із новим законом. Йдеться про положення, що визначають порядок функціонування ЄСІТС та її окремих підсистем (модулів), Інструкцію з діловодства в місцевих та апеляційних судах та Інструкцію з діловодства Верховного Суду.

Хто тепер зобов’язаний реєструвати електронні кабінети

Зокрема, визначено, що суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами (тобто, підсистеми «Електронний суд»).

В свою чергу, в обов’язковому порядку реєструють свої електронні кабінети в Електронному суді наступні категорії осіб:

  • адвокати,
  • нотаріуси,
  • державні та приватні виконавці,
  • арбітражні керуючі,
  • судові експерти,
  • органи державної влади
  • інші державні органи,
  • органи місцевого самоврядування,
  • інші юридичні особи.

Інші особи реєструють свої електронні кабінети в добровільному порядку.

Як визначають зміни до ГПК, суд застосує до особи, яка зобов’язана була зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, процесуальні наслідки, і у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Якщо реєстрація електронного кабінету суперечить релігійним переконанням особи, яка зобов’язана його зареєструвати, процесуальні наслідки звернення до суду без реєстрації електронного кабінету у вигляді залишення її документа без руху, його повернення або залишення без розгляду не застосовуються за умови, що особа заявила про такі обставини одночасно із поданням відповідного документа шляхом подання окремої обґрунтованої письмової заяви.

Змінами до ГПК визначено, що відсутність реєстрації у кабінеті є підставою для повернення заяв про забезпечення позову та забезпечення доказів.

Також зміни до ГПК визначають, що суд має право вирішити справу за наявними матеріалами у разі, якщо відзив подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його і не навела поважних причин невиконання такого обов’язку.

Відповідно, суд повертає письмову заяву (клопотання, заперечення) заявнику без розгляду також у разі, якщо її подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його.

Аналогічно передбачено, що суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його.

Такі ж негативні наслідки розповсюджуються на правила подання апеляційних і касаційних скарг.

Зокрема, передбачено, що у разі якщо касаційна скарга подана особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються положення статті 174 ГПК (в редакції нового закону), про що суддя постановляє відповідну ухвалу. А саме, суддя постановляє ухвала про залишення без руху і зазначає про обов’язок такої особи зареєструвати електронний кабінет.

У змінах до ГПК визначено, що якщо Кодексом передбачений обов’язок учасника справи надіслати копії документів іншим учасникам справи, такі документи в електронній формі можуть направлятися з використанням Електронного суду, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи. А в разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність у нього електронного кабінету – у паперовій формі листом з описом вкладення.

Разом з тим, якщо інший учасник справи зобов’язаний був зареєструвати електронний кабінет, але не зробив цього, то учасник справи, який подає документи до суду з використанням електронного кабінету, звільняється від обов’язку надсилання  копій документів такому учаснику справи.

Також зміни до ГПК встановлюють, що у разі відсутності заяви про зміну місця проживання, ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають електронного кабінету та яких неможливо сповістити за допомогою інших засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає чи не перебуває.

Автор: Наталя Мамченко

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