Восстановление Украины — Правительство утвердило порядок, который определяет критерии территорий, подлежащих отстройке

Кроме того, Правительство создает механизм разработки, реализации и мониторинга выполнения планов восстановления для общин и регионов.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабмин утвердил порядок, который определяет критерии территории восстановления. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это территория, где велись боевые действия, которая была полностью или частично оккупирована, где разрушены объекты критической, социальной инфраструктуры и жилье, где есть значительное перемещение населения», - отметил Премьер-министр.

Кроме того, Правительство создает механизм разработки, реализации и мониторинга выполнения планов восстановления для общин и регионов. Как подчеркнул Денис Шмыгаль, в этих планах обязательно следует прописать задачи и мероприятия, потребность в средствах и возможные источники финансирования, индикаторы выполнения задач, перечень конкретных проектов.

«Даем на места четкий алгоритм действий и рассчитываем на оперативную и эффективную работу местных властей. От синергии усилий на всех уровнях управления зависит скорость восстановления. То есть качество жизни миллионов людей и перспективы возвращения домой украинцев из-за границы», — подчеркнул Глава Правительства.

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