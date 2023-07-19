Внесены изменения в порядок предоставления и лишения статуса УБД лиц, которые принимали участие в АТО

Документ разработан в связи с необходимостью урегулирования вопроса предоставления статуса участника боевых действий лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

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Правительство приняло проект постановления о внесении изменений в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые принимали участие в АТО.

Так, Кабинетом Министров Украины 18 июля принят проект постановления «О внесении изменения в пункт 4 Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечению их осуществления в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины».

Как отметил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, документ разработан в связи с необходимостью урегулирования вопроса предоставления статуса участника боевых действий лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принимавших участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф.

Он подчеркнул, что принятие проекта постановления обеспечит реализацию гарантированного законом права для этих лиц на получение статуса участника боевых действий.

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