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Как впервые зарегистрировать подержанный автомобиль, если привезли его из-за границы: разъяснение

23:59, 18 июля 2023
Без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится.
Как впервые зарегистрировать подержанный автомобиль, если привезли его из-за границы: разъяснение
Источник фото: hsc.gov.ua
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Что нужно знать гражданам, которые хотят купить подержанное авто из-за границы, но не знают, как такое транспортное средство зарегистрировать в Украине.

Так, прежде всего, нужно понять, что без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится. Поэтому необходимо обратиться в любой удобный и ближайший Сервисный центр МВД.

Что необходимо с собой иметь рассказали в Главном сервисном центре МВД:

- паспорт;

- идентификационный номер;

- документ на транспортное средство;

- документ о правомерности приобретения транспортного средства;

- таможенные документы;

- сертификат соответствия

- заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.

При первой регистрации подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы, нужно обязательно обращаться на экспертное исследование.

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