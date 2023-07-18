Как впервые зарегистрировать подержанный автомобиль, если привезли его из-за границы: разъяснение

Что нужно знать гражданам, которые хотят купить подержанное авто из-за границы, но не знают, как такое транспортное средство зарегистрировать в Украине.
Так, прежде всего, нужно понять, что без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится. Поэтому необходимо обратиться в любой удобный и ближайший Сервисный центр МВД.
Что необходимо с собой иметь рассказали в Главном сервисном центре МВД:
- паспорт;
- идентификационный номер;
- документ на транспортное средство;
- документ о правомерности приобретения транспортного средства;
- таможенные документы;
- сертификат соответствия
- заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.
При первой регистрации подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы, нужно обязательно обращаться на экспертное исследование.
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