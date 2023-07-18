Как впервые зарегистрировать подержанный автомобиль, если привезли его из-за границы: разъяснение

Без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится.

Источник фото: hsc.gov.ua

Что нужно знать гражданам, которые хотят купить подержанное авто из-за границы, но не знают, как такое транспортное средство зарегистрировать в Украине.

Так, прежде всего, нужно понять, что без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится. Поэтому необходимо обратиться в любой удобный и ближайший Сервисный центр МВД.

Что необходимо с собой иметь рассказали в Главном сервисном центре МВД:

- паспорт;

- идентификационный номер;

- документ на транспортное средство;

- документ о правомерности приобретения транспортного средства;

- таможенные документы;

- сертификат соответствия

- заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.

При первой регистрации подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы, нужно обязательно обращаться на экспертное исследование.

Самостоятельно сосчитать стоимость услуги можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.