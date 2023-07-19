Кабмин определил технические требования к электронным маркетплейсам, которые будут иметь право работать с большой приватизацией

Правительство приняло необходимые изменения для старта большой приватизации через Прозорро.Продажі.

Источник фото: hubs.ua

Правительство приняло технические изменения, которые были необходимые для старта процесса большой приватизации через систему Прозорро.Продажі. В частности, было утверждено постановление, которым устанавливается порядок авторизации и организации проведения электронных аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Среди прочего, как рассказали в Минэкономики, были введены положения, направленные на обезопасение электронных аукционов от их срыва недобросовестными участниками.

«Несмотря на войну, Правительство продолжает политику уменьшения влияния государства на экономику. В ближайшее время мы планируем запустить процесс большой приватизации, который должен существенно увеличить поступления в государственный бюджет», - объяснил заместитель Министра экономики Алексей Соболев.

Он отметил, что это также окажет положительное влияние на восстановление и экономический рост через эффективное управление имуществом, улучшение бизнес-климата и привлечение инвестиций.

По его словам, утвержденные Правительством изменения определяют технические требования к электронным маркетплейсам, которые будут иметь право работать с большой приватизацией.

Как пояснили в Минэкономики, всего на сегодняшний день в системе Прозорро.Продажі таких маркетплейсов аккредитовано более 40, однако работать с большой приватизацией смогут только те из них, которые будут отвечать этим соответствующим требованиям.

Также изменения, принятые Правительством, должны усовершенствовать проведение онлайн-торгов по малой приватизации, чтобы уменьшить количество недоброчестных участников, которые срывают аукционы по продажам госимущества.

В частности, участник электронного аукциона, занявший второе место по итогам торгов, не будет иметь права отказаться от ожидания решения о первом победителе.

В случае, если недоброчестные участники торгов, занявшие первое или второе места, будут отказываться от уплаты суммы за актив, государственный бюджет будет получать гарантийные взносы обоих участников – почти 40% от стартовой цены объекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.