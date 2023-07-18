В КАС ВС избрали Наталию Шевцову судьей в Большую Палату Верховного Суда

Она начнет выполнять свои полномочия в качестве судьи БП ВС с 19 июля 2023 года.

Источник фото: supreme.court.gov.ua

В Кассационном административном суде во время собрания судей Наталью Шевцову избрали в состав Большой Палаты ВС сроком на три года.

Как сообщили в Верховном Суде, она начнет выполнять свои полномочия в качестве судьи БП ВС с 19 июля 2023 года.

Отметим, что 13 июля судья Верховного Суда в КАС Татьяна Чумаченко, входившая в состав Большой Палаты ВС, ушла в отставку.

Также на собрании были внесены изменения в персональный состав судебных палат КАС ВС, постоянных коллегий судей и резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат КАС ВС.

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