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Одесса пережила мощную атаку ракетами и дронами, видео

08:21, 19 июля 2023
В местных пабликах сообщают о серии мощных взрывов, из-за которых повреждены дома.
Одесса пережила мощную атаку ракетами и дронами, видео
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Ночью враг сильно обстрелял Одессу ракетами и дронами. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Мощные взрывы раздавались всю ночь в разных районах. Предварительно известно о поврежденных домах, у людей посыпались окна от взрывных волн. Об этом свидетельствуют видео, которыми одесситы делятся в соцсетях. Работала ПВО, но люди говорят, что наверняка есть и попадания.

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона сообщил, что по предварительным данным рф била по Одессе "Калибрами" и возможно "Ониксами", а также "Шахедами". Это была сверхмощная атака с начала войны на Одессу.

"Предварительно, были применены крылатые ракеты – скорее всего, "Калибры". Возможно, еще "Ониксы". Ждем от военных более точной информации. Не обошлось без "Шахедов". Есть попадание обломков сбитых ракет и дронов на определенные локации, пострадали автомобили , были выбиты некоторые оконные стекла в многоэтажках", - подчеркнул он.

Напомним, что 18 июля российские оккупационные войска обстреляли Одесскую область.

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