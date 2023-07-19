Одесса пережила мощную атаку ракетами и дронами, видео

В местных пабликах сообщают о серии мощных взрывов, из-за которых повреждены дома.

Ночью враг сильно обстрелял Одессу ракетами и дронами. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Мощные взрывы раздавались всю ночь в разных районах. Предварительно известно о поврежденных домах, у людей посыпались окна от взрывных волн. Об этом свидетельствуют видео, которыми одесситы делятся в соцсетях. Работала ПВО, но люди говорят, что наверняка есть и попадания.

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона сообщил, что по предварительным данным рф била по Одессе "Калибрами" и возможно "Ониксами", а также "Шахедами". Это была сверхмощная атака с начала войны на Одессу.

"Предварительно, были применены крылатые ракеты – скорее всего, "Калибры". Возможно, еще "Ониксы". Ждем от военных более точной информации. Не обошлось без "Шахедов". Есть попадание обломков сбитых ракет и дронов на определенные локации, пострадали автомобили , были выбиты некоторые оконные стекла в многоэтажках", - подчеркнул он.

Напомним, что 18 июля российские оккупационные войска обстреляли Одесскую область.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.