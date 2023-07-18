Ракеты и дроны: враг совершил атаку на Одесскую область

Оккупанты выпустили по Одесской области 21 «Shahed-136» и 6 ракет.

18 июля российские оккупационные войска обстреляли Одесскую область. Об этом сообщила пресс-служба ОК «Юг».

В ведомстве заявили, что несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 «Калибров».

«Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны», - отметили в командовании.

В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. А в Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание - обошлось без пострадавших.

Всего 21 «Shahed-136» было уничтожено на подлете с моря в Одесской области, еще 4 - в небе над Николаевской областью.