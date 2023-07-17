Резников предлагает разрешить иностранные военные базы в Украине, но нужно изменить Конституцию

Министр обороны Украины заявил, что норма Конституции о недопущении расположения иностранных военных баз устарела.

Фото: lb.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что на пути евроатлантической интеграции следует разрешить размещение в стране иностранных военных баз. Об этом он написал в колонке «В НАТО без эмоций. Что мы получили на саммите в Вильнюсе» на Liga.net.

По его словам, норма Конституции о недопущении расположения иностранных военных баз устарела.

«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом» или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое утратило актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», – считает Резников.

Он предложил дополнить статью 17 о защите суверенитета и территориальной целостности Украины тезисом, что наше государство самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

«Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы», – объяснил глава Минобороны.

Ранее нардеп Чернев заявлял, что Украину могут пригласить в НАТО на саммите в Вашингтоне, если победит в войне.

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