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  1. В Украине

Украину могут пригласить в НАТО на саммите в Вашингтоне, если победит в войне – нардеп Чернев

16:39, 13 июля 2023
По словам нардепа, если Украина успеет победить в войне до саммита в Вашингтоне, то у страны есть все шансы получить не политическое, а полноценное приглашение в НАТО.
Украину могут пригласить в НАТО на саммите в Вашингтоне, если победит в войне – нардеп Чернев
Фото: rada.gov.ua
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Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что Украина получит полноценное приглашение в НАТО на Вашингтонском саммите Североатлантического альянса в апреле следующего года в случае победы в войне с рф. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Если мы успеем победить в войне до саммита в Вашингтоне, то у нас есть все шансы получить не политическое, а полноценное приглашение Украины в НАТО. Если же война будет продолжаться и в момент саммита, то никаких принципиальных сдвигов, кроме тактических военно-политических решений, вероятнее всего, не будет», - сказал он.

По словам народного депутата, Украина на саммите в Вильнюсе вплотную приблизилась к членству в НАТО, убрав с пути преграды в виде ПДЧ и получив единодушное одобрение будущей интеграции.

«Теперь от членства в НАТО нас отделяет только один шаг – победа в войне. И мы этот шаг обязательно сделаем», - подчеркнул Чернев.

Напомним, что стал известен текст декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины. 

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