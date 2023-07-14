У погибших военнослужащих запретят изымать органы для трансплантации, — народные депутаты внесли законопроект

Автор закона об упрощении процедуры трансплантации органов, принятого накануне полномасштабного вторжения, внесла законопроект, которым предлагается запретить изъятие органов у погибших военных.

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Народные депутаты 12 июля зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 9482, которым предлагается запретить изъятие органов для трансплантации у военнослужащих, а также у погибших от правоохранителей.

«Запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умерших лиц, относящихся к:

…4) лицам, погибшим в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур, уполномоченных законами или другими нормативно-правовыми актами использовать и применять меры принуждения;

5) служащим военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, образованных в соответствии с законами Украины, которые определяются Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины по обеспечению соблюдения правового режима военного положения, защиты безопасности граждан и интересов государства, которые погибли при выполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение», - предлагают установить авторы в статье 17 Закона «О применении трансплантации анатомических материалов человеку».

Как отмечают депутаты, существует необходимость уточнить положения, касающиеся запрета на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов. Также положения Закона приводятся в соответствие с законодательством, регулирующим случаи применения оружия и другие силовые действия, которые могут повлечь за собой гибель человека. «Четкий запрет изъятия анатомических материалов у погибших в результате боевых или других силовых действий имеет целью предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве», - считают авторы.

Примечательно, что инициатором проекта является народный депутат Оксана Дмитриева.

Напомним, как известно, в преддверии полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, вступил в силу закон, согласно которому украинцы могут стать посмертными донорами органов по упрощенной процедуре, и не требуется их прижизненное нотариальное согласие на трансплантацию. Такой закон (законопроект 5831) инициировали глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, депутаты Оксана Дмитриева, Олег Бондаренко и другие.

«Письменное согласие живого донора и согласие родителей или других законных представителей живого донора на изъятие у него анатомических материалов, письменный отказ от ранее предоставленного такого согласия не требует нотариального удостоверения сделки или удостоверения подлинности подписи нотариусом», - отмечено в законе.

В случае отсутствия другого супруга или близких родственников согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из тела умершего лица запрашивает трансплант-координатор у лица, которое обязалось похоронить умершее лицо.

Таким образом, спросить разрешение на трансплантацию можно в больнице, которая хоронит человека.

Также из закона полностью изъяли право назначить своего полномочного представителя, который после смерти человека может сообщить, давало ли лицо согласие на посмертное донорство.

То есть, если лицо состоит в гражданском браке, то гражданский муж или жена, которого лицо могло бы назначить своим полномочным представителем, не имеют юридических рычагов повлиять на процесс трансплантации (только официальный супруг, дети, родители, родные брат или сестра, а также «лицо, которое обязалось похоронить», то есть, например, та больница, в которой человек умер).

Михаил Радуцкий объяснил, что очень поможет медикам в работе то, что документ предусматривает утверждение новой процедуры согласия на посмертное донорство (через применение «Дії»), совершенствует алгоритмы подбора пары донор-реципиент, расширяет круг лиц, которые могут принимать решения об изъятии органов.

Кроме того, он сообщил о сотрудничестве с представителями американской волонтерской организации Global Response Managers, работающей в условиях войны и оказывающей хирургическую помощь, а также о том, что во время войны отрасль трансплантации продолжает развиваться рекордными темпами.

Напомним, 13 апреля 2023 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Майборода против Украины» об удалении врачами у пациентки почки без ее согласия.

Автор: Наталья Мамченко

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