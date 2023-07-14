Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы

По принятому закону устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного ухода из воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин – продолжительностью свыше трех суток, чем фактически декриминализируются такие деяния, продолжавшиеся до 3-х суток.

Рада повысила штраф за уклонение от переговоров по заключению коллективного договора

Принятым законом увеличивается в 3-5 раз штраф за уклонение от переговоров о заключении коллективного договора представителей работодателей и профсоюзов. Повышенные санкции не распространяются на работодателей, в штате которых не более 25 человек, и профсоюзы, представляющие интересы сотрудников таких работодателей.

Права НАПК устанавливать признаки незаконного обогащения и поднимать перед прокуратурой вопросы о взыскании необоснованных активов в доход государства уточнят

В законе о предотвращении коррупции закрепят полномочия НАПК по выявлению признаков необоснованных активов и незаконного обогащения.

Первые прокуроры-стажеры начнут подготовку в августе

Первый конкурс на должности прокуроров-стажеров запланирован уже на 24 июля.

Рада усилила ответственность за мошенничество в условиях военного положения

Депутаты приняли закон, предусматривающий лишение свободы за мошенничество, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему во время действия военного положения сроком до 5 лет (сейчас максимум 3 года).

  1. Публикации
  2. / Законодательство

У погибших военнослужащих запретят изымать органы для трансплантации, — народные депутаты внесли законопроект

07:10, 14 июля 2023
Автор закона об упрощении процедуры трансплантации органов, принятого накануне полномасштабного вторжения, внесла законопроект, которым предлагается запретить изъятие органов у погибших военных.
У погибших военнослужащих запретят изымать органы для трансплантации, — народные депутаты внесли законопроект
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Народные депутаты 12 июля зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 9482, которым предлагается запретить изъятие органов для трансплантации у военнослужащих, а также у погибших от правоохранителей.

«Запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умерших лиц, относящихся к:

…4) лицам, погибшим в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур, уполномоченных законами или другими нормативно-правовыми актами использовать и применять меры принуждения;

5) служащим военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, образованных в соответствии с законами Украины, которые определяются Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины по обеспечению соблюдения правового режима военного положения, защиты безопасности граждан и интересов государства, которые погибли при выполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение», - предлагают установить авторы в статье 17 Закона «О применении трансплантации анатомических материалов человеку».

Как отмечают депутаты, существует необходимость уточнить положения, касающиеся запрета на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов. Также положения Закона приводятся в соответствие с законодательством, регулирующим случаи применения оружия и другие силовые действия, которые могут повлечь за собой гибель человека. «Четкий запрет изъятия анатомических материалов у погибших в результате боевых или других силовых действий имеет целью предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве», - считают авторы.

Примечательно, что инициатором проекта является народный депутат Оксана Дмитриева.

Напомним, как известно, в преддверии полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, вступил в силу закон, согласно которому украинцы могут стать посмертными донорами органов по упрощенной процедуре, и не требуется их прижизненное нотариальное согласие на трансплантацию. Такой закон (законопроект 5831) инициировали глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, депутаты Оксана Дмитриева, Олег Бондаренко и другие.

«Письменное согласие живого донора и согласие родителей или других законных представителей живого донора на изъятие у него анатомических материалов, письменный отказ от ранее предоставленного такого согласия не требует нотариального удостоверения сделки или удостоверения подлинности подписи нотариусом», - отмечено в законе.

В случае отсутствия другого супруга или близких родственников согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из тела умершего лица запрашивает трансплант-координатор у лица, которое обязалось похоронить умершее лицо.

Таким образом, спросить разрешение на трансплантацию можно в больнице, которая хоронит человека.

Также из закона полностью изъяли право назначить своего полномочного представителя, который после смерти человека может сообщить, давало ли лицо согласие на посмертное донорство.

То есть, если лицо состоит в гражданском браке, то гражданский муж или жена, которого лицо могло бы назначить своим полномочным представителем, не имеют юридических рычагов повлиять на процесс трансплантации (только официальный супруг, дети, родители, родные брат или сестра, а также «лицо, которое обязалось похоронить», то есть, например, та больница, в которой человек умер).

Михаил Радуцкий объяснил, что очень поможет медикам в работе то, что документ предусматривает утверждение новой процедуры согласия на посмертное донорство (через применение «Дії»), совершенствует алгоритмы подбора пары донор-реципиент, расширяет круг лиц, которые могут принимать решения об изъятии органов.

Кроме того, он сообщил о сотрудничестве с представителями американской волонтерской организации Global Response Managers, работающей в условиях войны и оказывающей хирургическую помощь, а также о том, что во время войны отрасль трансплантации продолжает развиваться рекордными темпами.

Напомним, 13 апреля 2023 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Майборода против Украины» об удалении врачами у пациентки почки без ее согласия. 

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду