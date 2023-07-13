Рада разблокировала подписание Зеленским закона об отмене 2% налога для бизнеса

Депутаты провалили блокирующие постановления и дали зеленый свет закону, которым отменяется 2% налог для бизнеса с 1 августа и продлевается после этого срока мораторий на проведение плановых проверок налоговой для большинства бизнеса до завершения военного положения.

Фото: vycherpno.ck.ua

Верховная Рада разблокировала подписание спикером парламента Русланом Стефанчуком и Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, который предусматривает отмену 2% налога для бизнеса с 1 августа и продлении моратория на документальные плановые проверки для отдельных категорий бизнеса. Парламентарии провалили блокирующие проекты постановлений.

Согласно закону с 1 августа будет отменен 2% налога для бизнеса. Предполагается, что налогоплательщики смогут выбрать любую систему при переходе.

Относительно вопроса применения РРО поддержана позиция малого торгового бизнеса относительно необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов. При этом до 1 октября сохранен мораторий на штрафы за неиспользование РРО

Кроме этого, сохраняется мораторий на проведение документальных плановых проверок налоговой бизнеса до завершения военного положения. В последний день июня комитет Верховной рады по налоговой и таможенной политике частично пересмотрел предыдущее решение и ограничил перечень компаний, которые налоговая сможет планово проверять. Речь идет о производителях и продавцах алкоголя и сигарет, а также АЗС. Вместе с тем, как уточнил председатель комитета по налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев будут разрешены внеплановые налоговые проверки «по отдельным основаниям их проведения». Какие это основания не уточнил.

Кроме этого, налоговикам разрешат проводить документальные проверки игорного бизнеса, а также субъектов, предоставляющих финансовые и платежные услуги. То есть, в частности, микрокредитные организации, банки. За этот вариант и проголосовали парламентарии

Также законом сохранено право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

Автор Ярослав Конощук

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