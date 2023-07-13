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Рада розблокувала підписання Зеленським закону про скасування 2% податку для бізнесу

16:16, 13 липня 2023
Депутати провалили блокуючі постанови та дали зелене світло закону, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу до завершення воєнного стану.
Рада розблокувала підписання Зеленським закону про скасування 2% податку для бізнесу
Фото: vycherpno.ck.ua
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Верховна Рада розблокувала підписання спікером парламенту Русланом Стефанчуком та президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, який передбачає скасування 2% податку для бізнесу з 1 серпня та продовження мораторію на документальні планових перевірок для окремих категорій бізнесу. Парламентарі провалили блокуючі проєкти постанов

Згідно до закону з 1 серпня буде скасовано 2% податок для бізнесу. Передбачено, що платники податків зможуть обрати будь-яку систему при переході.

Щодо питання застосування РРО підтримано позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів. При цьому до 1 жовтня збережено мораторій на штрафи за невикористання РРО

Крім цього зберігається мораторій на проведення документальних планових перевірок податковою більшості бізнесу до завершення воєнного стану. В останній день червня комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики частково переглянув попереднє рішення та обмежив перелік компаній, які податкова зможе планово перевіряти. Йдеться про виробників та продавців алкоголю та цигарок, а також АЗС. Разом з тим, як уточнив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев будуть дозволені позапланові податкові перевірки «за окремими підставами їх проведення». Які це підстави не уточнив.

Крім цього податківцям дозволять проводити документальні перевірки грального бізнесу, а також суб’єктів, що надають фінансові та платіжні послуги. Тобто, зокрема мікрокредитні організації, банки. За цей варіант і проголосували парламентарі

Також законом збережено право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Як повідомляла «Судово-юридична газета», податкова служба роз’яснила, як відбуватиметься перехід бізнесу зі сплати єдиного податку за ставкою 2%.

Автор Ярослав Конощук

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