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  1. В Україні

Чоловік, який хотів відкупитися за нетверезе водіння, постав перед судом

21:28, 13 липня 2023
Суд покарав водія, який пропонував поліцейським хабар за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення.
Чоловік, який хотів відкупитися за нетверезе водіння, постав перед судом
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Судом визнано винним 47-річного місцевого жителя, який пропонував працівникам поліції неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України). Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Прокурор у суді довів, що водій транспортного засобу пропонував працівникам відділу поліції грошові кошти за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення за фактом керування ним транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

«Так, працівники патрульної поліції під час перевірки документів виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та за допомогою алкотестера підтвердили вказаний факт. У свою чергу, чоловік, щоб уникнути адміністративної відповідальності запропонував поліцейським неправомірну вигоду.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 17000  грн», - сказано у повідомленні.

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