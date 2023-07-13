У Латвії місцевого жителя оштрафували на понад 15 тисяч євро за підтримку рф

У процесі розслідування встановлено, що громадянин Латвії в період з 2017-го по листопад 2022 року надавав інтелектуальну та фізичну підтримку рф з особистих мотивів та з корисливих міркувань.

У Латвії оштрафували громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку рф. Про це повідомляє Генеральна прокуратура Латвії.

Зазначається, що з 2017 по листопад 2022 року обвинувачений надавав "інтелектуальну та фізичну" підтримку росії, виходячи з особистих і корисливих мотивів.

Повідомляється, що той визнав свою провину і висловив жаль, повністю погодившись з обсягом і правовою кваліфікацією злочину, який йому інкримінують.

Правоохоронці висловили переконання, що обвинувачений знав про "одне із завдань росії – зміцнення та розширення свого впливу в країнах Балтії та інших країнах ЄС, зокрема спрямоване проти державної незалежності, суверенітету, територіальної єдності Латвії, державної влади, державного апарату та національної безпеки в цілому".

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