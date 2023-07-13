Російські активи залишатимуться замороженими в країнах G7 до виплати репарацій Україні

G7 заявили, що суверенні активи росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

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Російські активи в країнах G7 будуть заморожені доти, доки москва не виплатить компенсацію Україні, йдеться у заяві групи, прийнятій у Вільнюсі.

«Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами, суверенні активи росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Ми визнаємо необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, збитків або травм, завданих російською агресією, і висловлюємо готовність вивчити варіанти розробки відповідних механізмів», - сказано у заяві.

Крім того, країни G7 заявили про підтримку зусиль із притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за військові злочини та інші міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти України.

«Ми залишаємося відданими підтримці України, притягаючи росію до відповідальності. Це включає роботу над тим, щоб витрати росії на її агресію продовжували зростати, зокрема через санкції та експортний контроль, а також підтримку зусиль із притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за військові злочини та інші міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти України, включно з тими, що включає атаки на критичну цивільну інфраструктуру. Не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. У цьому контексті ми підтверджуємо нашу відданість притягненню винних до відповідальності відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд (МКС)», - йдеться у заяві.

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