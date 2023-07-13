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  1. В мире

Российские активы будут оставаться замороженными в странах G7 до выплаты репараций Украине

16:17, 13 июля 2023
G7 заявили, что суверенные активы россии в нашей юрисдикции будут оставаться обездвиженными, пока россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.
Российские активы будут оставаться замороженными в странах G7 до выплаты репараций Украине
Источник фото: it.usembassy.gov
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Российские активы в странах G7 будут заморожены до тех пор, пока москва не выплатит компенсацию Украине, говорится в заявлении группы, принятом в Вильнюсе.

«Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы россии в нашей юрисдикции будут оставаться обездвиженными, пока россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Мы признаем необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, ущерба или травм, нанесенный российской агрессией, и выражаем готовность изучить варианты разработки соответствующих механизмов», - говорится в заявлении.

Кроме того, страны G7 заявили о поддержке усилий по привлечению к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в Украине и против Украины.

«Мы остаемся преданными поддержке Украины, привлекая россию к ответственности. Это включает работу над тем, чтобы расходы россии на ее агрессию продолжали расти, в частности, из-за санкций и экспортного контроля, а также поддержку усилий по привлечению к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в Украине и против Украины, включительно с теми, которые включают атаки на критическую гражданскую инфраструктуру. Не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства. В этом контексте мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в частности, путем поддержки усилий международных механизмов, таких как Международный уголовный суд (МУС)», - говорится в заявлении.

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