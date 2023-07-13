Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы

По принятому закону устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного ухода из воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин – продолжительностью свыше трех суток, чем фактически декриминализируются такие деяния, продолжавшиеся до 3-х суток.

Рада повысила штраф за уклонение от переговоров по заключению коллективного договора

Принятым законом увеличивается в 3-5 раз штраф за уклонение от переговоров о заключении коллективного договора представителей работодателей и профсоюзов. Повышенные санкции не распространяются на работодателей, в штате которых не более 25 человек, и профсоюзы, представляющие интересы сотрудников таких работодателей.

Права НАПК устанавливать признаки незаконного обогащения и поднимать перед прокуратурой вопросы о взыскании необоснованных активов в доход государства уточнят

В законе о предотвращении коррупции закрепят полномочия НАПК по выявлению признаков необоснованных активов и незаконного обогащения.

Первые прокуроры-стажеры начнут подготовку в августе

Первый конкурс на должности прокуроров-стажеров запланирован уже на 24 июля.

Рада усилила ответственность за мошенничество в условиях военного положения

Депутаты приняли закон, предусматривающий лишение свободы за мошенничество, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему во время действия военного положения сроком до 5 лет (сейчас максимум 3 года).

  1. В Украине

Водителям рассказали, в каких случаях можно не пропускать авто с «мигалкой»

22:41, 13 июля 2023
Если сзади виднеется синий проблесковый маячок и слышно сирену, нужно пропустить авто.
Водителям рассказали, в каких случаях можно не пропускать авто с «мигалкой»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Проблесковые маячки обычно размещены на служебных автомобилях "скорой", правоохранителей и спасателей. Миганием они сигнализируют, что автомобиль нужно пропустить во время движения на экстренный вызов. Однако есть случаи, когда делать это совсем необязательно. Об этом рассказали на сайте для водителей Autodriver.

Каждый проблесковый маячок имеет свой цвет и предназначение:

  • синий цвет - полиция и другие экстренные службы
  • красный цвет устанавливают дополнительно к синему маячку. Он имеет высшую приоритетность.
  • зеленый используют в машинах, которые едут в колонне и замыкают ее
  • белый - "мигалка" инкассаторских служб
  • оранжевый, иногда желтый - коммунальные службы или машины, перевозящие крупногабаритные и/или опасные грузы

Отметим, что два последних цвета носят лишь опознавательный характер. То есть пропускать такие автомобили не нужно.

Экстренные службы могут использовать звуковые сигналы и различного типа сирены. Автомобили с ними точно нужно пропускать на дороге.

Может быть даже так, что на машине не горят световые маячки, а раздается только сирена. Это знак, что транспорт все равно нужно пропустить.

Как нужно действовать водителям

Если позади вас виднеется синий проблесковый маячок и слышно сирену, вы должны пропустить авто. Это транспортное средство может игнорировать светофор и регулировщика, если он есть.

В случае если вы видите красный проблесковый маячок, прижмитесь к обочине и полностью остановите транспортное средство. Красный сигнал используется в наиболее неотложных случаях.

А если едет машина с оранжевым проблесковым маячком, то водитель гражданского транспортного средства не должен препятствовать работе автомобилей с включенными маячками такого цвета.

Какие штрафы за нарушение

Если водитель нарушит правило о необходимости пропустить оперативный автомобиль, его могут оштрафовать в соответствии с частью третьей статьи 122 КУоАП.

За подобное нарушение можно заплатить штраф в размере 680 гривен. Однако происходят случаи, когда экстренную службу пропустить невозможно, например, пробка. В таком случае штраф не выпишут.

Ранее сообщалось, какой штраф ждет водителей за отсутствие аптечки в авто и какие есть исключения. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду