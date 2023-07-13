Водителям рассказали, в каких случаях можно не пропускать авто с «мигалкой»

Если сзади виднеется синий проблесковый маячок и слышно сирену, нужно пропустить авто.

Проблесковые маячки обычно размещены на служебных автомобилях "скорой", правоохранителей и спасателей. Миганием они сигнализируют, что автомобиль нужно пропустить во время движения на экстренный вызов. Однако есть случаи, когда делать это совсем необязательно. Об этом рассказали на сайте для водителей Autodriver.

Каждый проблесковый маячок имеет свой цвет и предназначение:

синий цвет - полиция и другие экстренные службы

красный цвет устанавливают дополнительно к синему маячку. Он имеет высшую приоритетность.

зеленый используют в машинах, которые едут в колонне и замыкают ее

белый - "мигалка" инкассаторских служб

оранжевый, иногда желтый - коммунальные службы или машины, перевозящие крупногабаритные и/или опасные грузы

Отметим, что два последних цвета носят лишь опознавательный характер. То есть пропускать такие автомобили не нужно.

Экстренные службы могут использовать звуковые сигналы и различного типа сирены. Автомобили с ними точно нужно пропускать на дороге.

Может быть даже так, что на машине не горят световые маячки, а раздается только сирена. Это знак, что транспорт все равно нужно пропустить.

Как нужно действовать водителям

Если позади вас виднеется синий проблесковый маячок и слышно сирену, вы должны пропустить авто. Это транспортное средство может игнорировать светофор и регулировщика, если он есть.

В случае если вы видите красный проблесковый маячок, прижмитесь к обочине и полностью остановите транспортное средство. Красный сигнал используется в наиболее неотложных случаях.

А если едет машина с оранжевым проблесковым маячком, то водитель гражданского транспортного средства не должен препятствовать работе автомобилей с включенными маячками такого цвета.

Какие штрафы за нарушение

Если водитель нарушит правило о необходимости пропустить оперативный автомобиль, его могут оштрафовать в соответствии с частью третьей статьи 122 КУоАП.

За подобное нарушение можно заплатить штраф в размере 680 гривен. Однако происходят случаи, когда экстренную службу пропустить невозможно, например, пробка. В таком случае штраф не выпишут.

Ранее сообщалось, какой штраф ждет водителей за отсутствие аптечки в авто и какие есть исключения.

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