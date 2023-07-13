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  1. В Україні

Водіям розповіли, у яких випадках можна не пропускати авто з «мигалкою»

22:41, 13 липня 2023
Якщо позаду видніється синій проблисковий маячок і чути сирену, потрібно пропустити авто.
Водіям розповіли, у яких випадках можна не пропускати авто з «мигалкою»
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Проблискові маячки зазвичай розміщені на службових автомобілях "швидкої", правоохоронців і рятувальників. Миганням вони сигналізують, що автівку потрібно пропустити під час руху на екстрений виклик. Однак є випадки, коли робити це зовсім необов'язково. Про це розповіли на сайті для водіїв Autodriver.

Кожен проблисковий маячок має свій колір і призначення:

  • синій колір - поліція та інші екстрені служби
  • червоний колір встановлюють додатково до синього маячка. Він має найвищу пріоритетність.
  • зелений використовують у машинах, які їдуть в колоні та замикають її
  • білий - "мигалка" інкасаторських служб
  • помаранчевий, іноді жовтий - комунальні служби чи машини, які перевозять великогабаритні та/або небезпечні вантажі

Зазначимо, що два останніх кольори мають лише позначальний характер. Тобто пропускати такі автівки непотрібно.

Екстрені служби можуть також використовувати звукові сигнали та різного типу сирени. Автомобілі з ними точно потрібно пропускати на дорозі.

Може бути навіть так, що на машині не горять світлові маячки, а лунає лише сирена. Це знак, що транспорт все одно потрібно пропустити.

Як потрібно діяти водіям

Якщо позаду вас видніється синій проблисковий маячок і чути сирену, ви повинні пропустити авто. Цей транспортний засіб може ігнорувати світлофор і регулювальника, якщо він є.

У випадку якщо ви бачите червоний проблисковий маячок, притисніться до узбіччя та повністю зупиніть свій транспортний засіб. Червоний сигнал використовується в найбільш невідкладних випадках.

А якщо їде машина з помаранчевим проблисковим маячком, то водій цивільного транспортного засобу не повинен перешкоджати роботі автомобілів з включеними маячками такого кольору.

Які штрафи за порушення

Якщо водій порушить правило про необхідність пропустити оперативний автомобіль, його можуть оштрафувати згідно з частиною третьою статті 122 КУпАП.

За подібне порушення можна заплатити штраф розміром 680 гривень. Однак трапляються випадки, коли екстрену службу пропустити неможливо, наприклад, затор. У такому випадку штраф не випишуть.

Раніше ми писали, який штраф чекає на водіїв за відсутність аптечки в авто і які є виключення. 

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