Який штраф чекає на водіїв за відсутність аптечки в авто і які є виключення

У разі відсутності аптечки, поліцейські можуть звинуватити водія у порушенні Правил дорожнього руху та оштрафувати його на 340 грн.

Якщо водій користується транспортним засобом і не має при собі аптечки, вогнегасника або знаку аварійної зупинки, це вважається порушенням правил дорожнього руху.

Водіям в Україні чітко вимагається мати ці предмети у своєму автомобілі згідно Правил дорожнього руху, пише Центр Авто.

У разі відсутності аптечки, поліцейські можуть звинуватити водія у порушенні Правил дорожнього руху та оштрафувати його на 340 грн.

Це порушення зазвичай кваліфікується як порушення частини 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з цим, водія звинувачують у керуванні транспортним засобом з технічною несправністю (відсутність аптечки), що заборонено для експлуатації.

Проте є виключення.

Відсутність аптечки та вогнегасника у приватному автомобілі, який не використовується для пасажирських перевезень, має лише попереджувальний характер.

Нормативні документи не передбачають окремої відповідальності за керування таким автомобілем без аптечки. Це встановлено в статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Але відсутність аптечки в транспортному засобі, що використовується для пасажирських перевезень, може призвести до накладання штрафу у розмірі 680 грн.

Повторне порушення протягом року може призвести до позбавлення посвідчення водія на період від трьох до шести місяців або адміністративного арешту на період від п’яти до десяти днів.

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