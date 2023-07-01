Какой штраф ждет водителей за отсутствие аптечки в авто и какие есть исключения

В случае отсутствия аптечки полицейские могут обвинить водителя в нарушении Правил дорожного движения и оштрафовать его на 340 грн.

Если водитель пользуется транспортным средством и не имеет при себе аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки, это считается нарушением правил дорожного движения.

Водителям в Украине четко требуется иметь эти предметы в своем автомобиле согласно Правил дорожного движения, передает Центр Авто.

В случае отсутствия аптечки, полицейские могут обвинить водителя в нарушении Правил дорожного движения и оштрафовать его на 340 грн.

Это нарушение обычно квалифицируется как нарушение части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этому, водителя обвиняют в управлении транспортным средством с технической неисправностью (отсутствие аптечки), что запрещено для эксплуатации.

Однако есть исключения.

Отсутствие аптечки и огнетушителя в частном автомобиле, который не используется для пассажирских перевозок, имеет лишь предупредительный характер.

Нормативные документы не предусматривают отдельной ответственности за управление таким автомобилем без аптечки. Это установлено в статье 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Но отсутствие аптечки в транспортном средстве, используемом для пассажирских перевозок, может привести к наложению штрафа в размере 680 грн.

Повторное нарушение в течение года может привести к лишению водительского удостоверения на период от трех до шести месяцев или административного ареста на период от пяти до десяти дней.

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