Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Денис Маслов зарегистрировал в Раде законопроекты о полиграфе и проверке судей Верховного Суда

Депутаты внесли в Верховную Раду законопроекты о полиграфе для судей и проверке коллектива суда, если один из них получил подозрение.

Кабмин отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения войны

Согласно решению правительства аттестация рабочих мест, срок которой в период военного положения проводится в течение шести месяцев после завершения военного положения по решению работодателя, согласованного с профсоюзом.

Верховная Рада приняла закон об электронных кабинетах участников дел: что изменится в Хозяйственном процессуальном кодексе

Законопроект об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов предусматривает определенные процессуальные последствия для адвокатов.

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-замминистра Василия Лозинского с возможностью внесения залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, которым бывший заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был взят под стражу с залогом в 5 миллионов гривен.

Новая процедура экзаменов на право управления автомобилем – известны результаты первого месяца эксперимента

Теоретический экзамен с первой попытки сдают только 25,4% граждан, а практический – 33,6%.

  1. В Украине

Какой штраф ждет водителей за отсутствие аптечки в авто и какие есть исключения

21:21, 1 июля 2023
В случае отсутствия аптечки полицейские могут обвинить водителя в нарушении Правил дорожного движения и оштрафовать его на 340 грн.
Какой штраф ждет водителей за отсутствие аптечки в авто и какие есть исключения
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Если водитель пользуется транспортным средством и не имеет при себе аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки, это считается нарушением правил дорожного движения.

Водителям в Украине четко требуется иметь эти предметы в своем автомобиле согласно Правил дорожного движения, передает Центр Авто.

В случае отсутствия аптечки, полицейские могут обвинить водителя в нарушении Правил дорожного движения и оштрафовать его на 340 грн.

Это нарушение обычно квалифицируется как нарушение части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этому, водителя обвиняют в управлении транспортным средством с технической неисправностью (отсутствие аптечки), что запрещено для эксплуатации.

Однако есть исключения.

Отсутствие аптечки и огнетушителя в частном автомобиле, который не используется для пассажирских перевозок, имеет лишь предупредительный характер.

Нормативные документы не предусматривают отдельной ответственности за управление таким автомобилем без аптечки. Это установлено в статье 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Но отсутствие аптечки в транспортном средстве, используемом для пассажирских перевозок, может привести к наложению штрафа в размере 680 грн.

Повторное нарушение в течение года может привести к лишению водительского удостоверения на период от трех до шести месяцев или административного ареста на период от пяти до десяти дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео