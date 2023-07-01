Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
За посредничество в «решении вопросов» в судах грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому вводится ответственность за посредничество в «решении вопросов» в судах.

Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Рада увеличила штраф за найм иностранцев без разрешения на работу

Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект об увеличении штрафа для компаний, нанимающих иностранцев без оформления разрешения на работу.

Помощник судьи похитил электронный ключ судьи, подделал решение суда и отдал его истцу в обмен на деньги

Скандал в Очаковском суде Николаевской области.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

  1. В Украине

Депутату Алексееву не смогли избрать меру пресечения, он не пришел в суд

16:50, 1 июля 2023
Суд отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля.
Депутату Алексееву не смогли избрать меру пресечения, он не пришел в суд
Фото: Слово и Дело
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Лычаковский районный суд Львова не избрал меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве. Он не явился в суд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В связи с неявкой на судебное заседание подозреваемого следственный судья отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля 2023 года, в 11 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ и Офис Генпрокурора сообщили о разоблачении народного депутата, который за 50 тысяч долларов обещал иностранцу избежать экстрадиции. Речь шла о Сергее Алексееве, депутате от партии "Европейская солидарность". Информацию подтвердили в самой партии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва