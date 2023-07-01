Депутату Алексееву не смогли избрать меру пресечения, он не пришел в суд

Суд отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля.

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Лычаковский районный суд Львова не избрал меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве. Он не явился в суд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В связи с неявкой на судебное заседание подозреваемого следственный судья отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля 2023 года, в 11 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ и Офис Генпрокурора сообщили о разоблачении народного депутата, который за 50 тысяч долларов обещал иностранцу избежать экстрадиции. Речь шла о Сергее Алексееве, депутате от партии "Европейская солидарность". Информацию подтвердили в самой партии.

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