В Киеве разоблачили народного депутата, который за $50 000 обещал «отмазать» иностранца от экстрадиции, видео

По данным следствия, нардеп путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов.

Сообщено о подозрении действующему народному депутату, который за 50 тысяч долларов обещал иностранцу избежать экстрадиции. Об этом сообщает СБУ и ОГП.

Так, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, Председателю подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины).

«За 50 тысяч долларов нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции.

Для этого парламентарий «гарантировал» использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения нардепом 20 тысяч долларов – первой части денежного вознаграждения, и уличили его на полученном втором «транше» в размере 30 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

На основании собранных улик Генеральный прокурор Украины санкционировал объявление парламентарию о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Речь идет о Сергее Алексееве, депутате от партии «Европейская солидарность». Информацию подтвердили в самой партии.

В частности, сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко отметила, что у депутата прошли обыски.

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