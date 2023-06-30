У Києві викрили народного депутата, який за $50 000 обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції, відео

За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів .

Повідомлено про підозру чинному народному депутату, який за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю уникнути екстрадиції. Про це повідомляє СБУ і ОГП.

Так, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України, Голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України).

«За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів – першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого «траншу» у розмірі 30 тисяч доларів», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йдеться про Сергія Алексєєва, депутата від партії «Європейська солідарність». Інформацію пітвердили у самій партії.

Зокрема, співголова фракції ЄС Ірина Геращенко зазначила, що у депутата відбулися обшуки.

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