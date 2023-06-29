У Києві суд взяв під варту колишнього журналіста, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх хлопців

Київський апеляційний суд взяв під варту у залі суду колишнього журналіста, підозрюваного у розбещенні та вчиненні розпусних дій відносно неповнолітніх.

Київський апеляційний суд взяв під варту у залі суду колишнього журналіста, підозрюваного у розбещенні та вчиненні розпусних дій відносно неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба суду.

«29 червня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у закритому судовому засіданні розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 01 червня 2023 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції у місті Києві та застосовано до підозрюваного К. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 липня 2023 року включно з одночасним визначенням запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 214 720 гривень з покладенням на підозрюваного К., у разі внесення застави, обов’язків, передбачених ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора задоволено.

Ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 01 червня 2023 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у місті Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави задоволено.

Застосовано до підозрюваного К. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29 липня 2023 року включно, без визначення розміру застави.

Підозрюваного К. взято під варту в залі суду.

За даними слідства, жертвами 39-річного чоловіка стали двоє 15-річних хлопців, яким підозрюваний платив за сексуальний зв’язок.

Поліція повідомляє, що у зловмисника вилучили дитячу порнографію. Йому загрожує 8 років за ґратами.

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