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  1. В Україні

Загибель людей біля укриття в Києві: суд відпустив охоронця поліклініки під домашній арешт

21:58, 29 червня 2023
Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт охоронця поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, який 1 червня під час обстрілу столиці не відчинив укриття.
Загибель людей біля укриття в Києві: суд відпустив охоронця поліклініки під домашній арешт
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Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт охоронця поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, який не відкрив укриття у ніч на 1 червня під час обстрілу столиці. Про це повідомляє Київський апеляційний суд.

«29 червня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду Києва від 3 червня, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Києві та застосовано до підозрюваного М. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 30 липня 2023 року», - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у суді, за результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані стороною захисту, які діють в інтересах підозрюваного М. задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду Києва від 3 червня скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого Головного управління Національної поліції Києва про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного М. задоволено частково.

«Застосовано до підозрюваного М. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою визначеною ухвалою, з 22 години до 6 години наступної доби за виключенням отримання невідкладної медичної допомоги та перебування в укриттях під час повітряної тривоги, до 30 липня 2023 року включно», - ідеться у повідомленні.

Підозрюваного М. звільнено з-під варти із зали судового засідання із покладенням на підозрюваного М. обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінально-процесуального кодексу України.

У суді нагадали, що громадянин М. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

3 червня Голосіївський районний суд Києва відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але сказав, що не встиг відкрити укриття – ракети прилетіли надто швидко після оголошення повітряної тривоги.

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