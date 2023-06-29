Верховна Рада спростила процедуру отримання військовослужбовцями статусу УБД: що зміниться

Чиновники повинні будуть самостійно збирати документи, необхідні для надання статусу, якщо такі документи не будуть подані на розгляд комісії заявником.

Фото: unian.ua

У четвер, 29 червня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9141 щодо спрощення процедури оформлення ветеранського статусу.

За законопроєктом чиновники повинні будуть самостійно збирати документи, необхідні для надання статусу, якщо такі документи не будуть подані на розгляд комісії заявником. Всі процедури мають бути проведені у термін, що не перевищує 30 днів.

«Інколи, під час оформлення статусу учасника бойових дій, наші військові потрапляли у бюрократичну пастку. Адже військові частини не завжди надавали необхідні документи для отримання статусу УБД із дотриманням строків, передбачених в законодавстві. Аби уникнути залежності військовослужбовця від командира в питанні отримання чи не отримання статусу, і був ухвалений відповідний законопроєкт», – зазначила голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Вона додала, що відтепер відповідні органи соціального захисту за заявою військового або його представника мають самостійно витребувати необхідні документи для надання пільги чи присвоєння статусу ветерана.

«Комісії та органи, які приймають рішення про надання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого, за заявою особи, яка подає документи, або її представника зобов’язані витребувати у відповідальних органів або осіб необхідні документи, що є підставою для надання статусу. Такий орган чи особа повинні надати відповідь на запит не пізніше ніж через 30 діб», – пояснила очільниця партії.

Шуляк переконана, що ухвалення законопроєкту спростить процедуру отримання статусів та розв’яже проблему з порушенням строків їх оформлення, а також ліквідує повноваження відповідальних органів, що застосовувалися на їхній розсуд.

«Військовослужбовці, які захищають нас на передовій, повинні відчувати наш надійний тил, а не ходити від кабінету до кабінету з довідками та папірцями, аби отримати те, що їм належить по праву», – резюмувала вона.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.