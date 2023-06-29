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Верховний суд США визнав неконституційною позитивну дискримінацію у вишах

20:11, 29 червня 2023
Практику, яка дозволяла керівництву вишів враховувати расову належність абітурієнтів, визнали неконституційною.
Верховний суд США визнав неконституційною позитивну дискримінацію у вишах
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Верховний суд США визнав неконституційною позитивну дискримінацію у вищих навчальних закладах — практику, яка дозволяла керівництву вишів враховувати расову належність абітурієнтів, щоб зберігати в освітніх закладах расове різноманіття. Про це повідомляє CNN.

Як уточнює Financial Times, таке рішення суд виніс у рамках двох справ щодо політики прийому студентів до Гарварду та Університету Північної Кароліни. Позови подавала некомерційна організація «Студенти за чесний вступ», яка наполягала, що раса взагалі не повинна враховуватися при зарахуванні абітурієнтів до вузів.

Верховний суд визнав, що університети порушували один із пунктів 14-ї поправки до Конституції США про рівний захист, який встановлює, що до людей, які перебувають у рівних умовах, мають однаково відноситися.

Голосування суддів завершилося з результатом шість проти трьох та шість проти двох (одна із суддів не брала участі у справі проти Гарварда).

Зазначається, що позов проти Гарварда група «Студенти за чесний прийом» подала ще 2014 року. Позивачі, ґрунтуючись на звіті університету, стверджували, що через позитивну дискримінацію (спрямовану на підтримку абітурієнтів з білою та темною шкірою) у Гарварді вдвічі менше студентів азіатського походження, ніж могло б бути, якби при прийомі вуз керувався лише навчальними успіхами.

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