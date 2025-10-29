Конкурс до Львівського апеляційного суду — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Фото: lva.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 28 жовтня Комісією ухвалено такі рішення:

Тарасевич Петро Петрович - перерва

Репецький Віталій Васильович - припинено участь у конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах

Нор Назарій Васильович - 690,04 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.