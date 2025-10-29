Конкурс в Львовский апелляционный суд — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.

Фото: lva.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки трех кандидатов на должности судей в Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 28 октября Комиссией были приняты следующие решения:

Тарасевич Петр Петрович — перерыв

Репецкий Виталий Васильевич — прекращено участие в конкурсе на замещение 550 вакантных должностей судей в апелляционных судах

Нор Назарий Васильевич — 690,04 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.