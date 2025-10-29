Суддя з Одещини відмовився змінювати «рашистську педерацію» на «російську федерацію» в рішенні

У своєму рішенні суддя використав вираз «рашистська педерація» щодо Росії у цивільній справі, де позивач просив встановити юридичний факт загибелі його брата на війні.

Суддя Овідіопольського районного суду Одещини Дмитро Гандзій відмовився змінювати у своєму рішенні словосполучення «рашистська педерація» на «російську федерацію». За інформацією видання «Думська», в нещодавно винесеному визначенні суддя зазначив, що це не помилка, а цілком коректна назва.

У своєму рішенні суддя використав вираз «рашистська педерація» щодо Росії у цивільній справі, де позивач просив встановити юридичний факт загибелі його брата на війні. Після цього заявник подав клопотання про виправлення назви країни-агресора, але отримав відмову.

«Заява про виправлення описки задоволенню не підлягає, виходячи з того, що зазначений вираз суду жодним чином не впливає на суть прийнятого судом рішення про встановлення юридичного факту родинних відносин між заявником і його загиблим на рашистсько-українській війні братом — військовослужбовцем і не може мати наслідків або певних ускладнень для заявника і не є опискою або некоректною назвою вказаної недодержави, яка 24.02.2022 р. оголосила проти нашої держави відкриту неспровоковану, агресивну і загарбницьку війну, продовживши тим самим агресію по відношенню до України, яка вже триває 11 років», — зазначив суддя, якого цитують у медіа.

Окрім того, зазначається, що суддя нагадав, що термін «рашизм» був офіційно введений Верховною Радою.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (законопроект №13273). Документ закріплює ключові принципи державної політики у сфері збереження історичної пам’яті та визначає її як складову національної безпеки.

У законі вперше на рівні держави визначено низку понять: «війна за Незалежність України», «національна пам’ять», «історична антиукраїнська пропаганда», «злочини проти Українського народу». Також закріплено визначення терміну «рашизм» як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм та практики комунізму і нацизму.

