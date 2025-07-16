Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Український інститут національної пам’яті наділять статусом центрального органу виконавчої влади і збільшать фінансування – депутати схвалили законопроект

12:06, 16 липня 2025
Верховна Рада схвалила за основу законопроект про наділення Українського інституту національної пам’яті статусом центрального органу виконавчої влади, що потребуватиме збільшення видатків з державного бюджету.
Український інститут національної пам’яті наділять статусом центрального органу виконавчої влади і збільшать фінансування – депутати схвалили законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламент прийняв у першому читанні законопроект 13273, який підвищує статус Українського інституту національної пам’яті. Так, у відповідному законі Український інститут національної пам’яті наділяється статусом центрального органу виконавчої влади. Ініціатором виступив народний депутат Микита Потураєв разом із колегами.

Серед іншого, це вплине на фінансове забезпечення посадовців, які працюють у ньому.

У фінансово-економічному обгрунтуванні зазначено, що у разі прийняття законопроекту збільшення видатків державного бюджету на відповідну програму в наступному 2026 році складатиме 18% порівняно з 2025 роком.

Запропоновані зміни зумовлені тим, що наразі Український інститут національної пам’яті є центральним органом виконавчої влади, статус якого чітко не визначено. Так, його не можна віднести до жодної із категорій центральних органів виконавчої влади, визначених статтею 16 Закону «Про центральні органи виконавчої влади» (служби, агентства, інспекції, комісії, бюро).

На таку невизначеність статусу Українського інституту національної пам’яті звернула увагу Рахункова палата, що відображено у її звіті за результатами перевірки Інституту у 2023 р.

Зокрема, у вищезазначеному звіті Рахункової палати окремо зазначено, що Закон «Про центральні органи виконавчої влади» не передбачає створення такого центрального органу виконавчої влади, як Український інститут національної пам’яті, хоча в країнах Центральної та Східної Європи подібні інституції функціонують як державні інституції зі спеціальним статусом. Рахункова палата вказує на те, що Український інститут національної пам’яті за формальними ознаками не може бути центральним органом виконавчої влади, і що зазначене питання потребує відповідного нормативного врегулювання. Водночас запровадження нової категорії центральних органів виконавчої влади, а саме, інститутів, також вбачається недоцільним. Відтак з огляду на специфіку завдань та функцій Українського інституту національної пам’яті, найбільш оптимальним варіантом розв’язання зазначеної проблеми є закріплення на законодавчому рівні його власної назви.

Також змінами до Закону «Про національну безпеку України» пропонується віднести питання відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу до фундаментальних національних інтересів України.

Зміни до статті 4 Закону «Про культуру» передбачають включення питань відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу до переліку пріоритетів державної політики у сфері культури.

Запропоновані зміни до статті 5 Закону «Про географічні назви» передбачають, що порядок повернення історичних назв географічним об’єктам у рамках відновлення історичної топонімії корінних народів України розробляється Кабінетом Міністрів України. Перейменування відповідних об’єктів топонімії на тимчасово окупованих територіях передбачає проведення консультацій із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, Національною академією наук України, представницькими органами корінних народів, а також погодження із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, надання згідно статті 8 цього Закону висновків Національною комісією зі стандартів державної мови та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила зміни до Держбюджету-2025 за основу – 10% податку на прибуток замість бюджету Києва будуть зараховувати до резервного фонду

Парламент підтримав третю версію законопроекту про зміни до державного бюджету на 2025 рік, яка передбачає, що 10% податку на прибуток, який зараховується до бюджету міста Києва, будуть зарахувати до Резервного фонду.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Український інститут національної пам’яті наділять статусом центрального органу виконавчої влади і збільшать фінансування – депутати схвалили законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про наділення Українського інституту національної пам’яті статусом центрального органу виконавчої влади, що потребуватиме збільшення видатків з державного бюджету.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування Житлового кодексу, який розширює підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Верховна Рада прийняла за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

«Усі рівні, але деякі рівніші за інших» – як члени Вищої ради правосуддя проходили співбесіди з ВККС

Реальністю стала ситуація, коли спочатку члени ВРП проголосували за членів ВККС, а потім члени ВККС проголосували за членів Ради правосуддя.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду