$10 тисяч за проїзд військовозобов’язаних — на Закарпатті викрили ділків, які намагались підкупити прикордонника

На Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків: організатор намагався підкупити прикордонника за $10 тисяч.

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На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал з переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Встановлено, що 34-річний житель Закарпаття намагався організувати переправлення через українсько-угорський кордон чотирьох військовозобов’язаних чоловіків.

Так, зловмисник спробував втягнути у протиправну діяльність прикордонника, запропонувавши йому хабар у розмірі 10 тисяч доларів.

Відповідно до схеми організованої закарпатцем, після передачі хабаря, він розраховував на безперешкодний проїзд до кордону разом зі своїми клієнтами – двома жителями Харківщини, одним жителем Чернігівщини та одним жителем Закарпаття, які мали намір незаконно потрапити в Угорщину.

Про злочинну пропозицію прикордонник повідомив компетентні органи. Хабародавця затримали на гарячому - під час передачі частини неправомірної грошової винагороди у розмірі 4300 доларів. Факт надання хабаря правоохоронці задокументували.

Хабародавця затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 369 «Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Крім того, прикордонники затримали чотирьох правопорушників, які скористалися послугами переправника, щоб незаконно перетнути кордон. Стосовно них складено протоколи про вчинення адмінправопорушення передбаченого ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Правоохоронці провели обшуки та вилучили предмети, які можуть стати доказами протиправної діяльності переправника. Слідство триває.

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