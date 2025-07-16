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$10 тысяч за проезд военнообязанных — на Закарпатье разоблачили дельцов, пытавшихся подкупить пограничника

13:35, 16 июля 2025
На Закарпатье разоблачили канал переправки мужчин: организатор пытался подкупить пограничника за $10 тысяч.
$10 тысяч за проезд военнообязанных — на Закарпатье разоблачили дельцов, пытавшихся подкупить пограничника
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На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал переправки людей через государственную границу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Установлено, что 34-летний житель Закарпатья пытался организовать переправку через украинско-венгерскую границу четырех военнообязанных мужчин.

Злоумышленник попытался втянуть в противоправную деятельность сотрудника пограничной службы, предложив ему взятку в размере 10 тысяч долларов.

Согласно схеме, организованной закарпатцем, после передачи взятки он рассчитывал на беспрепятственный проезд к границе вместе со своими «клиентами» — двумя жителями Харьковской области, одним жителем Черниговщины и одним закарпатцем, которые намеревались незаконно попасть в Венгрию.

Пограничник сообщил о преступном предложении в компетентные органы. Взяткодателя задержали с поличным — во время передачи части незаконного вознаграждения в размере 4300 долларов. Факт дачи взятки задокументировали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Кроме того, пограничники задержали четырех правонарушителей, которые пытались воспользоваться услугами переправщика для незаконного пересечения границы. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Правоохранители провели обыски и изъяли предметы, которые могут стать доказательствами противоправной деятельности переправщика. Следствие продолжается.

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