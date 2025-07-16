Украинский институт национальной памяти наделят статусом центрального органа исполнительной власти и увеличат финансирование – депутаты одобрили законопроект

Верховная Рада одобрила за основу законопроект о наделении Украинского института национальной памяти статусом центрального органа исполнительной власти, что потребует увеличения расходов из государственного бюджета.

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Парламент принял в первом чтении законопроект 13273, который повышает статус Украинского института национальной памяти. Так, в соответствующем законе Украинский институт национальной памяти наделяется статусом центрального органа исполнительной власти. Инициатором выступил народный депутат Никита Потураев вместе с коллегами.

Среди прочего, это повлияет на финансовое обеспечение должностных лиц, которые работают в нем.

В финансово-экономическом обосновании указано, что в случае принятия законопроекта увеличение расходов государственного бюджета на соответствующую программу в следующем 2026 году будет составлять 18% по сравнению с 2025 годом.

Предложенные изменения обусловлены тем, что сейчас Украинский институт национальной памяти является центральным органом исполнительной власти, статус которого четко не определен. Так, его нельзя отнести ни к одной из категорий центральных органов исполнительной власти, определенных статьей 16 Закона «О центральных органах исполнительной власти» (службы, агентства, инспекции, комиссии, бюро).

На такую неопределенность статуса Украинского института национальной памяти обратила внимание Счетная палата, что отражено в ее отчете по результатам проверки Института в 2023 г.

В частности, в вышеупомянутом отчете Счетной палаты отдельно указано, что Закон «О центральных органах исполнительной власти» не предусматривает создания такого центрального органа исполнительной власти, как Украинский институт национальной памяти, хотя в странах Центральной и Восточной Европы подобные институции функционируют как государственные институции со специальным статусом. Счетная палата указывает на то, что Украинский институт национальной памяти по формальным признакам не может быть центральным органом исполнительной власти, и что указанный вопрос требует соответствующего нормативного урегулирования. В то же время введение новой категории центральных органов исполнительной власти, а именно, институтов, также представляется нецелесообразным. Следовательно, учитывая специфику задач и функций Украинского института национальной памяти, наиболее оптимальным вариантом решения указанной проблемы является закрепление на законодательном уровне его собственного названия.

Также изменениями в Закон «О национальной безопасности Украины» предлагается отнести вопросы восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа к фундаментальным национальным интересам Украины.

Изменения в статью 4 Закона «О культуре» предусматривают включение вопросов восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа в перечень приоритетов государственной политики в сфере культуры.

Предложенные изменения в статью 5 Закона «О географических названиях» предусматривают, что порядок возвращения исторических названий географическим объектам в рамках восстановления исторической топонимии коренных народов Украины разрабатывается Кабинетом Министров Украины. Переименование соответствующих объектов топонимии на временно оккупированных территориях предусматривает проведение консультаций с всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления, Национальной академией наук Украины, представительскими органами коренных народов, а также согласование с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа, предоставление согласно статье 8 этого Закона заключений Национальной комиссией по стандартам государственного языка и специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам географических названий.

Автор: Наталя Мамченко

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