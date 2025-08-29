Зеленський підписав законопроект, який на рівні закону закріпив визначення терміну «рашизм»

Президент Володимир Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (законопроект №13273). Документ закріплює ключові принципи державної політики у сфері збереження історичної пам’яті та визначає її як складову національної безпеки.
У законі вперше на рівні держави визначено низку понять: «війна за Незалежність України», «національна пам’ять», «історична антиукраїнська пропаганда», «злочини проти Українського народу». Також закріплено визначення терміну «рашизм» як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм та практики комунізму і нацизму.
Законом врегульовано статус Українського інституту національної пам’яті як центрального органу виконавчої влади, що гарантує його фінансування та ефективну діяльність. Передбачено розробку Державної стратегії збереження національної пам’яті.
Основні новації:
