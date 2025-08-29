Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Зеленський підписав законопроект, який на рівні закону закріпив визначення терміну «рашизм»

16:58, 29 серпня 2025
Документ також передбачає розробку Державної стратегії збереження національної пам’яті.
Зеленський підписав законопроект, який на рівні закону закріпив визначення терміну «рашизм»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (законопроект №13273). Документ закріплює ключові принципи державної політики у сфері збереження історичної пам’яті та визначає її як складову національної безпеки.

У законі вперше на рівні держави визначено низку понять: «війна за Незалежність України», «національна пам’ять», «історична антиукраїнська пропаганда», «злочини проти Українського народу». Також закріплено визначення терміну «рашизм» як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм та практики комунізму і нацизму.

Законом врегульовано статус Українського інституту національної пам’яті як центрального органу виконавчої влади, що гарантує його фінансування та ефективну діяльність. Передбачено розробку Державної стратегії збереження національної пам’яті.

Основні новації:

  • встановлення правил найменування та перейменування вулиць і закладів із «замороженням» назв на 10 років;
  • відновлення антисаботажного механізму деколонізаційного законодавства — у разі бездіяльності місцевих рад рішення виконуватимуть голови громад та обласні адміністрації;
  • визнання державними нагородами відзнак УНР та УГВР, які вручалися борцям за незалежність у ХХ столітті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

закон Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».

Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва