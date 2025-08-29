Зеленський підписав законопроект, який на рівні закону закріпив визначення терміну «рашизм»

Документ також передбачає розробку Державної стратегії збереження національної пам’яті.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (законопроект №13273). Документ закріплює ключові принципи державної політики у сфері збереження історичної пам’яті та визначає її як складову національної безпеки.

У законі вперше на рівні держави визначено низку понять: «війна за Незалежність України», «національна пам’ять», «історична антиукраїнська пропаганда», «злочини проти Українського народу». Також закріплено визначення терміну «рашизм» як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм та практики комунізму і нацизму.

Законом врегульовано статус Українського інституту національної пам’яті як центрального органу виконавчої влади, що гарантує його фінансування та ефективну діяльність. Передбачено розробку Державної стратегії збереження національної пам’яті.

Основні новації:

встановлення правил найменування та перейменування вулиць і закладів із «замороженням» назв на 10 років;

відновлення антисаботажного механізму деколонізаційного законодавства — у разі бездіяльності місцевих рад рішення виконуватимуть голови громад та обласні адміністрації;

визнання державними нагородами відзнак УНР та УГВР, які вручалися борцям за незалежність у ХХ столітті.

