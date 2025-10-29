Судья из Одесской области отказался менять «рашистскую педерацию» на «российскую федерацию» в решении

В своем решении судья использовал выражение «рашистская педерация» в отношении России в гражданском деле, где истец просил установить юридический факт гибели его брата на войне.

Судья Овидиопольского районного суда Одесской области Дмитрий Гандзий отказался менять в своем решении словосочетание «рашистская педерация» на «российская федерация». По информации издания «Думская», в недавно вынесенном определении судья отметил, что это не ошибка, а вполне корректное название.

В своем решении судья использовал выражение «рашистская педерация» в отношении России в гражданском деле, где истец просил установить юридический факт гибели его брата на войне. После этого заявитель подал ходатайство о исправлении названия страны-агрессора, но получил отказ.

«Заявление об исправлении описки не подлежит удовлетворению, исходя из того, что указанное выражение суда никоим образом не влияет на суть принятого судом решения об установлении юридического факта родственных отношений между заявителем и его погибшим на рашистско-украинской войне братом — военнослужащим, и не может иметь последствий или определенных осложнений для заявителя и не является опиской или некорректным названием указанного недогосударства, которое 24.02.2022 г. объявило против нашего государства открытую неспровоцированную, агрессивную и захватническую войну, продолжив тем самым агрессию по отношению к Украине, которая уже длится 11 лет», — отметил судья, которого цитируют в СМИ.

Кроме того, говорится, что судья напомнил, что термин «рашизм» был официально введен Верховной Радой.

Как писала «Судово-юридична газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах государственной политики национальной памяти Украинского народа» (законопроект №13273). Документ закрепляет ключевые принципы государственной политики в сфере сохранения исторической памяти и определяет ее как составную часть национальной безопасности.

В законе впервые на уровне государства определены ряд понятий: «война за Независимость Украины», «национальная память», «историческая антиукраинская пропаганда», «преступления против Украинского народа». Также закреплено определение термина «рашизм» как гибридной тоталитарной идеологии, которая сочетает российский шовинизм, империализм и практики коммунизма и нацизма.

