Практика судов
  1. В Украине

Судья из Одесской области отказался менять «рашистскую педерацию» на «российскую федерацию» в решении

07:45, 29 октября 2025
В своем решении судья использовал выражение «рашистская педерация» в отношении России в гражданском деле, где истец просил установить юридический факт гибели его брата на войне.
Судья из Одесской области отказался менять «рашистскую педерацию» на «российскую федерацию» в решении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Овидиопольского районного суда Одесской области Дмитрий Гандзий отказался менять в своем решении словосочетание «рашистская педерация» на «российская федерация». По информации издания «Думская», в недавно вынесенном определении судья отметил, что это не ошибка, а вполне корректное название.

В своем решении судья использовал выражение «рашистская педерация» в отношении России в гражданском деле, где истец просил установить юридический факт гибели его брата на войне. После этого заявитель подал ходатайство о исправлении названия страны-агрессора, но получил отказ.

«Заявление об исправлении описки не подлежит удовлетворению, исходя из того, что указанное выражение суда никоим образом не влияет на суть принятого судом решения об установлении юридического факта родственных отношений между заявителем и его погибшим на рашистско-украинской войне братом — военнослужащим, и не может иметь последствий или определенных осложнений для заявителя и не является опиской или некорректным названием указанного недогосударства, которое 24.02.2022 г. объявило против нашего государства открытую неспровоцированную, агрессивную и захватническую войну, продолжив тем самым агрессию по отношению к Украине, которая уже длится 11 лет», — отметил судья, которого цитируют в СМИ.

Кроме того, говорится, что судья напомнил, что термин «рашизм» был официально введен Верховной Радой.

Как писала «Судово-юридична газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах государственной политики национальной памяти Украинского народа» (законопроект №13273). Документ закрепляет ключевые принципы государственной политики в сфере сохранения исторической памяти и определяет ее как составную часть национальной безопасности.

В законе впервые на уровне государства определены ряд понятий: «война за Независимость Украины», «национальная память», «историческая антиукраинская пропаганда», «преступления против Украинского народа». Также закреплено определение термина «рашизм» как гибридной тоталитарной идеологии, которая сочетает российский шовинизм, империализм и практики коммунизма и нацизма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд судья решение суда Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду