Розвідка США не бачить жодних ознак готовності Путіна до компромісу щодо війни в Україні — NBC

У американській розвідці вважають, що РФ не готова ні до припинення вогню, ні до реальних переговорів щодо припинення війни.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розвідка США не бачить жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс у війні проти України. Також там вважають, що Путін став «більш затятим, ніж будь-коли» у своєму прагненні продовжувати бойові дії. Про це повідомило видання NBC News із посиланням на високопосадовців США.

У жовтні законодавцям представили аналітичну записку, у якій сказано, що РФ не готова ні до припинення вогню, ні до реальних переговорів, попри спроби президента США Дональда Трампа ініціювати мирні перемовини.

«Путін, попри великі втрати серед військових і економічні труднощі, залишається зосередженим на захопленні українських територій і виправданні людських та фінансових втрат», — вважають у розвідці.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним.

Додамо, посол США при НАТО Вітакер заявляв, що Трамп готує нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна до переговорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.