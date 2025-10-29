Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Розвідка США не бачить жодних ознак готовності Путіна до компромісу щодо війни в Україні — NBC

09:42, 29 жовтня 2025
У американській розвідці вважають, що РФ не готова ні до припинення вогню, ні до реальних переговорів щодо припинення війни.
Розвідка США не бачить жодних ознак готовності Путіна до компромісу щодо війни в Україні — NBC
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розвідка США не бачить жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс у війні проти України. Також там вважають, що Путін став «більш затятим, ніж будь-коли» у своєму прагненні продовжувати бойові дії. Про це повідомило видання NBC News із посиланням на високопосадовців США.

У жовтні законодавцям представили аналітичну записку, у якій сказано, що РФ не готова ні до припинення вогню, ні до реальних переговорів, попри спроби президента США Дональда Трампа ініціювати мирні перемовини.

«Путін, попри великі втрати серед військових і економічні труднощі, залишається зосередженим на захопленні українських територій і виправданні людських та фінансових втрат», — вважають у розвідці.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним. 

Додамо, посол США при НАТО Вітакер заявляв, що Трамп готує нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна до переговорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія путін Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду