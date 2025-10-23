Бессент пояснив, чому Трамп ввів перші санкції проти Росії з моменту повернення в Білий дім

Скотт Бессент зазначив, що санкції ввели через те, що Путін відмовився сідати за стіл переговорів з Україною, як на те сподівався Дональд Трамп та адміністрація США.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю Fox Business.

Бессент підкреслив, шо Трамп - президент миру й він вже уклав мирні, торговельні та податкові угоди. Також, за словами міністра фінансів, якби між Україною та Росією було укладено мирну угоду за сприяння президента США, це був би дев'ятий світовий конфлікт, який він би вирішив.

«Президент Путін не сів за стіл перемовин чесно й відверто, як ми сподівалися. Були переговори на Алясці. Президент Трамп пішов, коли зрозумів, що справи не рухаються вперед. Були кулуарні розмови, але президент розчарований станом переговорів», - додав він.

За словами міністра фінансів США, запроваджені санкції проти Росії є одними з найбільших обмежувальних заходів проти країни-агресора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.