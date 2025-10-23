Практика судів
США запровадили нові масштабні санкції проти РФ – під обмеженнями «Роснефть» і «Лукойл»

09:08, 23 жовтня 2025
Під санкції потрапили російські енергетичні гіганти «Роснефть» і «Лукойл», а також їхні дочірні структури
США запровадили нові масштабні санкції проти РФ – під обмеженнями «Роснефть» і «Лукойл»
Сполучені Штати вперше за часів другої адміністрації Дональда Трампа оголосили про запровадження широких санкцій проти Росії. У комюніке Міністерства фінансів США від 22 жовтня вказано, що Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) ухвалив рішення «у відповідь на відсутність реальної відданості Москви миротворчим зусиллям президента Трампа».

«Сьогоднішні санкції посилять тиск на енергетичний сектор Росії та погіршать спроможність Кремля отримувати прибутки для фінансування своєї воєнної машини», — йдеться у заяві Мінфіну.

Під обмеження потрапили російські нафтові гіганти — «Роснефть» і «Лукойл», а також низка їхніх дочірніх компаній і підприємств, де понад 50% акцій належать цим корпораціям.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що ці заходи мають стати «чітким сигналом для Кремля про необхідність припинення вбивств і негайного припинення вогню».

«З огляду на відмову Путіна припинити беззмістовну війну, ми запроваджуємо санкції проти найбільших нафтових компаній, що підтримують військову економіку Росії», — зазначив Бессент.

Раніше глава Мінфіну попереджав журналістів у Білому домі, що відомство готує «значне розширення санкційного пакета», яке може бути оголошене «після закриття ринку або вранці наступного дня».

«Роснефть» — це вертикально інтегрована енергетична компанія, що спеціалізується на розвідці, видобутку, переробці, транспортуванні та продажу нафти, природного газу та нафтопродуктів. «Лукойл» займається розвідкою, видобутком, переробкою, маркетингом та розподілом нафти і газу в Росії та за кордоном.

