26 років присвятив правосуддю: у Хмельницькому пішов із життя суддя Борис Продан

Борис Продан присвятив служінню Феміді 26 років свого життя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькому на 64-му році життя помер суддя Борис Продан. Про це повідомили у Хмельницькому міськрайоному суді.

Там зазначили, що Борис Продан присвятив служінню правосуддю 26 років. Із грудня 1999 року він працював суддею Хмельницького міського суду, а з березня 2004-го — суддею Хмельницького міськрайонного суду, створеного того року. У 2023 році тимчасово очолював суд.

У суді наголосили, що професіоналізм і людяність Бориса Продана назавжди залишаться в пам’яті колег і всіх, хто мав честь із ним працювати.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Бориса Продана.