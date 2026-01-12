26 лет посвятил правосудию: в Хмельницком ушел из жизни судья Борис Продан

Борис Продан посвятил служению Фемиде 26 лет своей жизни.

В Хмельницком на 64-м году жизни скончался судья Борис Продан. Об этом сообщили в Хмельницком городском районном суде.

Там отметили, что Борис Продан посвятил служению правосудию 26 лет. С декабря 1999 года он работал судьей Хмельницкого городского суда, а с марта 2004 года — судьей Хмельницкого городского районного суда, созданного в том же году. В 2023 году временно возглавлял суд.

В суде подчеркнули, что профессионализм и человечность Бориса Продана навсегда останутся в памяти коллег и всех, кто имел честь с ним работать.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Продана.