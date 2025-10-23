Практика судов
  1. В мире

США ввели новые масштабные санкции против РФ – под ограничениями «Роснефть» и «Лукойл»

09:08, 23 октября 2025
Под санкции попали российские энергетические гиганты «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерние структуры
США ввели новые масштабные санкции против РФ – под ограничениями «Роснефть» и «Лукойл»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты впервые со времен второй администрации Дональда Трампа объявили о введении широких санкций против России. В коммюнике Министерства финансов США от 22 октября указано, что Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) принял решение «в ответ на отсутствие реальной приверженности Москвы миротворческим усилиям президента Трампа».

«Сегодняшние санкции усилят давление на энергетический сектор России и ухудшат способность Кремля получать прибыль для финансирования своей военной машины», — говорится в заявлении Минфина.

Под ограничения попали российские нефтяные гиганты — «Роснефть» и «Лукойл», а также ряд их дочерних компаний и предприятий, где более 50% акций принадлежат этим корпорациям.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что эти меры должны стать «четким сигналом для Кремля о необходимости прекратить убийства и немедленно объявить прекращение огня».

«Учитывая отказ Путина остановить бессмысленную войну, мы вводим санкции против крупнейших нефтяных компаний, поддерживающих военную экономику России», — заявил Бессент.

Ранее глава Минфина предупредил журналистов в Белом доме, что ведомство готовит «значительное расширение санкционного пакета», которое может быть объявлено «после закрытия рынка или утром следующего дня».

«Роснефть» – это вертикально интегрированная энергетическая компания, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов. «Лукойл» занимается разведкой, добычей, переработкой, маркетингом и распределением нефти и газа в России и за рубежом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США санкции война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду