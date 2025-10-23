США ввели новые масштабные санкции против РФ – под ограничениями «Роснефть» и «Лукойл»

Под санкции попали российские энергетические гиганты «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерние структуры

Соединенные Штаты впервые со времен второй администрации Дональда Трампа объявили о введении широких санкций против России. В коммюнике Министерства финансов США от 22 октября указано, что Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) принял решение «в ответ на отсутствие реальной приверженности Москвы миротворческим усилиям президента Трампа».

«Сегодняшние санкции усилят давление на энергетический сектор России и ухудшат способность Кремля получать прибыль для финансирования своей военной машины», — говорится в заявлении Минфина.

Под ограничения попали российские нефтяные гиганты — «Роснефть» и «Лукойл», а также ряд их дочерних компаний и предприятий, где более 50% акций принадлежат этим корпорациям.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что эти меры должны стать «четким сигналом для Кремля о необходимости прекратить убийства и немедленно объявить прекращение огня».

«Учитывая отказ Путина остановить бессмысленную войну, мы вводим санкции против крупнейших нефтяных компаний, поддерживающих военную экономику России», — заявил Бессент.

Ранее глава Минфина предупредил журналистов в Белом доме, что ведомство готовит «значительное расширение санкционного пакета», которое может быть объявлено «после закрытия рынка или утром следующего дня».

«Роснефть» – это вертикально интегрированная энергетическая компания, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов. «Лукойл» занимается разведкой, добычей, переработкой, маркетингом и распределением нефти и газа в России и за рубежом.

