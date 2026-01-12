В Минюсте разъяснили, можно ли изменить добрачную фамилию спустя годы совместной жизни

Сохранение супругами своих фамилий при регистрации брака не лишает их права изменить свое решение впоследствии.

Министерство юстиции Украины разъяснило, можно ли изменить добрачную фамилию спустя годы совместной жизни.

При подаче заявления о регистрации брака жених и невеста принимают решение относительно фамилии, которую они будут носить после вступления в брак. Женщина и мужчина имеют равные права в ее выборе.

В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса Украины (далее — Кодекс) при регистрации брака жених и невеста имеют право:

– выбрать фамилию одного из них в качестве общей фамилии супругов;

– именоваться добрачными фамилиями;

– присоединить к своей фамилии фамилию жениха или невесты. Если оба желают иметь двойную фамилию, по их согласию определяется, с какой фамилии она будет начинаться.

Составление более чем двух фамилий не допускается, если иное не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому принадлежит невеста и (или) жених. В случае если на момент регистрации брака фамилия невесты или жениха уже является двойной, она или он имеет право заменить одну из частей своей фамилии фамилией другого.

Сохранение супругами своих фамилий при регистрации брака не лишает их права изменить свое решение впоследствии. Законодательство предусматривает четкую и понятную процедуру изменения фамилии в период супружеской жизни.

Так, согласно статье 53 Кодекса, если при регистрации брака жена и муж сохранили добрачные фамилии, они имеют право подать в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который зарегистрировал их брак, либо в соответствующий орган по месту проживания заявление о:

– выборе фамилии одного из них в качестве их общей фамилии;

– присоединении к своей фамилии фамилии другого из супругов.

Заявление жены или мужа, которые сохранили добрачные фамилии, о выборе фамилии одного из них в качестве общей фамилии либо о присоединении к своей фамилии фамилии другого супруга согласно статье 53 Кодекса является основанием для внесения изменений в актовую запись гражданского состояния (подпункт 2.13.6 пункта 2.13 раздела II Правил внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и прекращения их действия, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 за № 55/18793 (далее — Правила)). Заявление подается по форме, приведенной в приложении 4 к Правилам.

После изменения фамилии орган государственной регистрации актов гражданского состояния выдает новое свидетельство о браке.

Место подачи заявления

В соответствии с Правилами заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния может быть подано в:

– отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (далее — отдел ДРАГС) по месту проживания заявителя либо по месту хранения первого экземпляра актовой записи о браке (кроме случаев, когда актовая запись о браке составлена дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины);

– центр предоставления административных услуг;

– дипломатические представительства и консульские учреждения Украины (пункты 1.17 раздела I, 2.1 раздела II Правил).

Указанные учреждения не вправе отказать гражданину в принятии и рассмотрении заявления о внесении изменений.

В условиях военного положения, введенного в Украине с 24.02.2022, обратиться можно в любой отдел ДРАГС, расположенный на подконтрольной украинской власти территории.

Документы, которые необходимо подать

– Заявление установленной формы. Заявление должно быть заполнено разборчиво, в нем должны быть даны исчерпывающие ответы на все вопросы. Если заявитель не владеет государственным языком, заявление может быть составлено другим лицом в присутствии переводчика и подписано заявителем, о чем делается соответствующая отметка.

– Паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца либо документ, удостоверяющий личность лица без гражданства. В случае подачи заявления гражданином Украины, который постоянно проживает за границей, предъявляется паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В случае предъявления е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу, а также получения их электронных копий или отдельных данных, содержащихся в указанных электронных копиях, их проверка или формирование осуществляется в соответствии с Порядком формирования и проверки е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 18.08.2021 № 911.

– Свидетельство о браке.

– Иные документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу (пункт 1.5 раздела I Правил).

Следует отметить, что на основании заключения отдела ДРАГС о внесении изменений в актовые записи о рождении детей при изменении отцом или матерью ребенка фамилии в соответствии со статьей 53 Кодекса в актовых записях о рождении изменяется фамилия отца (матери) и малолетнего ребенка при подаче родителями заявления об изменении его фамилии (пункт 2.16.12 раздела I Правил).

Срок рассмотрения

Вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления в отдел ДРАГС.

При наличии уважительных причин этот срок продлевается с письменного разрешения руководителя отдела ДРАГС управления государственной регистрации (по месту подачи заявления), но не более чем на три месяца.

Дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины данный вопрос рассматривается в шестимесячный срок со дня подачи им соответствующего заявления (пункт 1.10 раздела I Правил).

